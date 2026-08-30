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ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині

15:15 30.08.2026 Нд
1 хв
Яка ситуація на цьому напрямку?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині (Getty Images)

Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Великий Прикіл та Садки у Сумській області не відповідають дійсності. Ці села перебувають під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Курськ".

"Нові заяви російських пропагандистів про "захоплення" Великого Приколу та Садків у Сумській області не відповідають дійсності. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України", - наголосили в угрупуванні.

Насправді ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися.

"За тиждень росіяни "звільнили" на Сумщині вже п'ять населених пунктів. Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходить, що "звільнити" повторно", - зазначають військові.

Фейки росіян про захоплення населених пунктів на Сумщині

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони висміяли "звільнення" росіянами по колу села на Сумщині.

Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають.

Також раніше російське Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) на Сумщині. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

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Сумська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні