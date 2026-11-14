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У ЗСУ спростували російський вкид про захоплення Воскресенки на Запоріжжі (відео)

22:30 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
У ЗСУ спростували російський вкид про захоплення Воскресенки на Запоріжжі (відео) Фото: Воскресенка залишається під контролем Сил оборони (Getty Images)
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Російські заяви про нібито захоплення Воскресенки Запорізької області є фейком, населений пункт повністю контролюють Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В Угрупованні військ "Південь" повідомили ЦПД, що Воскресенка розташована за понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому вона перебуває глибоко в тилу українських військ.

Щоб спростувати ворожі фейки, військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео прямо з населеного пункту та підняли там український прапор.

До кінця жовтня ворог планував прорвати українську смугу оборони на цьому напрямку, проте не зміг реалізувати свій задум.

Через це окупаційне командування намагається видати бажане за дійсне та створює ілюзію просування на фронті.

Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку окупанти втричі збільшили кількість штурмів та почали пересуватися поодинці через потужний вогонь Сил оборони.

Водночас тактичні успіхи ЗСУ на одному з напрямків на півдні змушують РФ перекидати сили, за даними Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили звільнили три населені пункти поблизу Олександрівки та продовжують тиснути на російські позиції, що може суттєво вплинути на подальші плани ворога біля Гуляйполя.

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