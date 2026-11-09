Штурми зросли втричі: на Гуляйпільському напрямку окупанти змінили тактику через удари ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти втричі збільшили кількість штурмів та почали пересуватися поодинці через потужний вогонь Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у жовтні ворог штурмував позиції українських захисників у три рази частіше, ніж у вересні.

Через ефективне вогневе ураження скупчень противника Силами оборони росіяни відмовилися від тактики рухів малими групами по 2-3 людини. Тепер вони намагаються просочуватися в тил по одному, використовуючи для доставки живої сили цивільний транспорт.

Через таку зміну тактики поодинокі інфільтровані загарбники часто втрачають зв'язок із командуванням та залишаються без забезпечення й провізії. Українські бійці оперативно знищують таких окупантів або беруть їх у полон.

У 7-му корпусі ДШВ також опублікували відео, на якому зафіксовано момент ліквідації поодиноких російських окупантів, що намагалися прорватися в оборонні порядки українських десантників.

Найнапруженіші ділянки фронту

Найскладніша ситуація на Гуляйпільському напрямку спостерігається в районі Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського.

"Ці населені пункти розташовані близько до Гуляйполя, яке противник намагається використовувати як зону накопичення особового складу та техніки, а також як плацдарм для подальшого наступу у бік Запоріжжя", - йдеться у заяві військових.