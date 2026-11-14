В ВСУ опровергли российский вброс о захвате Воскресенки на Запорожье (видео)
Российские заявления о якобы захвате Воскресенко Запорожской области являются фейком, населенный пункт полностью контролируют Силы обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В Группировке войск "Юг" сообщили ЦПД, что Воскресенка расположена в более чем 20 километрах от линии боевого столкновения, поэтому она находится глубоко в тылу украинских войск.
Чтобы опровергнуть вражеские фейки, военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео прямо из населенного пункта и подняли там украинский флаг.
До конца октября враг планировал прорвать украинскую полосу обороны на этом направлении, но не смог реализовать свой замысел.
Поэтому оккупационное командование пытается выдать желаемое за действительное и создает иллюзию продвижения на фронте.
Напомним, что на Гуляйпольском направлении кафиры втрое увеличили количество штурмов и начали передвигаться по одному через мощный огонь Сил обороны.
В то же время, тактические успехи ВСУ на одном из направлений на юге заставляют РФ перебрасывать силы, по данным Института изучения войны (ISW).
Украинские силы освободили три населенных пункта вблизи Александровки и продолжают давить на российские позиции, что может оказать существенное влияние на дальнейшие планы врага возле Гуляйполя.