В ВСУ опровергли российский вброс о захвате Воскресенки на Запорожье (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

В Группировке войск "Юг" сообщили ЦПД, что Воскресенка расположена в более чем 20 километрах от линии боевого столкновения, поэтому она находится глубоко в тылу украинских войск.

Чтобы опровергнуть вражеские фейки, военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео прямо из населенного пункта и подняли там украинский флаг.

До конца октября враг планировал прорвать украинскую полосу обороны на этом направлении, но не смог реализовать свой замысел.

Поэтому оккупационное командование пытается выдать желаемое за действительное и создает иллюзию продвижения на фронте.