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У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку

Понеділок 24 червня 2024 07:17
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У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовує інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку бригади у Facebook.

Військові кажуть, що першоджерелом інформації є ресурс DeepState. Саме з посиланням на нього “новину” опублікували деякі медіа.

"Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності", - йдеться у дописі 110 ОМБр.

Там зазначили, що "значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт ворог не контролює".

Наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої, розповіли захисники України.

"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск", - йдеться у пості бригади.

За її інформацією, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.

Нагадаємо, 18 червня Міноборони Великої Британії поширило висновок британської розвідки про те, що російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області.

Там зазначили, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Ситуація на Покровському напрямку найнапруженіша на фронті. Саме там росіяни здійснюють найбільшу кількість атак. В деякі дні вона сягала майже 50.

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