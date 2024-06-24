В ВСУ опровергают полную оккупацию россиянами Новоалександровки на Покровском направлении

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергает информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бригады в Facebook .

Военные говорят, что первоисточником информации является ресурс DeepState. Именно со ссылкой на него "новость" опубликовали некоторые медиа.

"Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", - говорится в сообщении 110 ОМБр.

Там отметили, что "значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся, полностью населенный пункт враг не контролирует".

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои, рассказали защитники Украины.

"Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий напор", - говорится в посте бригады.

По ее информации, часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под огневым контролем ВСУ. Украинские бойцы принимают необходимые меры, чтобы выбить оккупантов из села. Ситуация под контролем подразделений ВСУ, заверили в 110 ОМБр.