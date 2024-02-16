У ЗСУ спростували інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку

Він пояснив, що під час ранкового включення 15 лютого на одному з телеканалів не встиг пояснити свою думку щодо ситуації у Запорізькій області. Речник спростував про нібито загрозу для Запоріжжя та те, що росіяни планують "масштабний наступ".

"На Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з Авдіївським, але потрібно враховувати, що Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова, це буквально кілька кілометрів і 50 000 або ще більше росіян, які туди ломляться і фактично лізуть туди, як в пляшкове горло", - сказав Лиховій.

Він додав, що Запорізький напрямок охоплює території від Донецької до Дніпропетровської області, а російський контингент там "розмазаний" по лінії фронту.

"Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то це зовсім не має такої загрози, як дехто міг собі уявити. Немає ніякої "подвійної переваги", немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна", - наголосив речник.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, влітку 2023 року українській війська провели контрнаступ у Запорізькій області. Було звільнено понад десяток населених пунктів, але мети не вдалося досягти та прорвати російську оборону.

За даними Генштабу, 14 лютого на Запорізькому напрямку відбито три атаки ворога, а минулої доби ворог наступальних і штурмових дій не вів.

Як відомо, речник Таврійського напрямку повідомляв, що на цій ділянці фронту панує відносне затишшя.