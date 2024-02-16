В ВСУ опровергли информацию о якобы планах россиян наступать на Запорожском направлении

Он объяснил, что во время утреннего включения 15 февраля на одном из телеканалов не успел объяснить свое мнение по поводу ситуации в Запорожской области. Спикер опроверг якобы угрозу для Запорожья и то, что россияне планируют "масштабное наступление".

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с Авдеевским, но нужно учитывать, что Авдеевка - это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян и фактически лезут туда, как в бутылочное горло", - сказал Лыховий.

Он добавил, что Запорожское направление охватывает территории от Донецкой до Днепропетровской области, а российский контингент там "размазан" по линии фронта.

"Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не имеет такой угрозы, как некоторые могли себе представить. Нет никакого "двойного преимущества", нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная", - подчеркнул спикер. .

Какая ситуация в Запорожском направлении

Напомним, летом 2023 года украинские войска провели контрнаступление в Запорожской области. Было освобождено более десятка населенных пунктов, но цели не удалось достичь и прорвать российскую оборону.

По данным Генштаба, 14 февраля на Запорожском направлении отбиты три атаки врага, а за прошедшие сутки враг наступательных и штурмовых действий не вел.

Как известно, спикер Таврического направления сообщал, что на этом участке фронта относительное затишье.