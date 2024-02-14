ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В районі Оріхова затишшя, але очікується новий наступ окупантів, - ЗСУ

Запоріжжя, Середа 14 лютого 2024 14:40
UA EN RU
В районі Оріхова затишшя, але очікується новий наступ окупантів, - ЗСУ Фото: новий наступ на Оріхівському напрямку готує РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри відносне затишшя на Оріхівському напрямку, РФ стягнула сюди угрупування рівне силам в районі Авдіївки. Ворог готується до нового наступу та ЗСУ в курсі його планів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - розповів він.

Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.

"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - підкреслив Лиховій.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на схід від Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Наприклад, у жовтні 2022 року окупанти влаштували обстріл Оріхова, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

А на початку січня 2024 року російські війська накрили Оріхів авіабомбами. Ударом було зруйновано цілий під'їзд, поранення отримала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область
NEWS
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна
DAILY
Страхування життя та майна під час війни: скільки коштує поліс та кому його не продадуть
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Страхування життя та майна під час війни: скільки коштує поліс та кому його не продадуть