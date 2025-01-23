В ЗСУ спростували інформації про "мільйонні премії генералітету"

В мережі шириться інформація про "мільйонні премії генералітету". Однак це фейк, адже премії військових регулюються законами й бюджетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління комунікацій ( СтратКом ) ЗСУ та допис народного депутата Мар'яни Безуглої у Facebook .

Вчора, 22 січня, Безугла опублікувала допис, в якому заявила про нібито "багатомільйонні премії для генералітету".

Депутат додала скриншот, у якому було зазначено, що командувачі можуть нагороджувати військовослужбовців грошовою премією у межах визначених сум.

"Деякі медіа, посилаючись на пост народної депутатки Мар’яни Безуглої, поширили фейк про так звані "мільйонні премії". Оприлюднені депутаткою твердження не відповідають дійсності та допомагають хіба що ворогу вносити розбрат та недовіру в українське суспільство", - наголосили в СтратКомі.

Військові звернули увагу, що військове командування готове надавати медіа необхідні розʼяснення для поширення правдивої інформації.

"Так, статтею 15 розділу II Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено вичерпний перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них є, зокрема, й грошові премії - додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо", - йдеться в заяві.

За словами Головного управління комунікацій ЗСУ, для забезпечення таких премій і цінних подарунків Міністр оборони України щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених Законом “Про Державний бюджет України”.

Відтак, командувачі й керівники Збройних Сил, їхніх видів та окремих родів військ отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями - для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців, у межах реалізації законів про Державний бюджет і Дисциплінарний статут ЗС України.

"Так, захочувальний фонд Головнокомандувача Збройних Сил України у 2024 році становив 19 млн гривень. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам)", - заявили в СтратКомі.

До того ж, у відомстві нагадали, що заохочувальний фонд начальника Генерального штабу ЗС України минулого року становив 1,8 млн гривень, але загалом для преміювання 22 військовослужбовців була використана значно менша сума.

"У рамках визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України. Без матеріальних заохочень військовослужбовця - як простого солдата, так і офіцера - не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше - армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення", - пояснили військові.

Водночас вони звернулись до українців та медіа з проханням керуватись перевіреною інформацією та не поширюйте фейки, що "дискредитують захисників України та підживлюють ворожу пропаганду".