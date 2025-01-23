В ВСУ опровергли информацию о "миллионных премиях генералитета"

В сети распространяется информация о "миллионных премиях генералитета". Однако это фейк, ведь премии военных регулируются законами и бюджетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления коммуникаций (СтратКом ) ВСУ и сообщение народного депутата Марьяны Безуглой в Facebook .

Вчера, 22 января, Безуглая опубликовала сообщение в котором заявила о якобы "многомиллионных премиях для генералитета".

Депутат добавила скриншот, в котором было указано, что командующие могут награждать военнослужащих денежной премией в пределах определенных сумм.

"Некоторые медиа, ссылаясь на пост народного депутата Марьяны Безуглой, распространили фейк о так называемых "миллионных премиях". Обнародованные депутатом утверждения не соответствуют действительности и помогают разве что врагу вносить раздор и недоверие в украинское общество", - отметили в СтратКоми.

Военные обратили внимание, что военное командование готово предоставлять медиа необходимые разъяснения для распространения правдивой информации.

"Так, статьей 15 раздела II Закона Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен исчерпывающий перечень поощрений, которые применяются к военнослужащим. Среди них есть, в частности, и денежные премии - дополнительно к ценным подаркам, нагрудным знакам и отличиям, грамотам, благодарностям и т.д.", - говорится в заявлении.

По словам Главного управления коммуникаций ВСУ, для обеспечения таких премий и ценных подарков Министр обороны Украины ежегодно издает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных Законом "О Государственном бюджете Украины".

Следовательно, командующие и руководители Вооруженных Сил, их видов и отдельных родов войск получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями - для дополнительной мотивации лучших военнослужащих, в рамках реализации законов о Государственном бюджете и Дисциплинарного устава ВС Украины.

"Так, поощрительный фонд Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2024 году составил 19 млн гривен. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам)", - заявили в СтратКоми.

К тому же, в ведомстве напомнили, что поощрительный фонд начальника Генерального штаба ВС Украины в прошлом году составлял 1,8 млн гривен, но в целом для премирования 22 военнослужащих была использована значительно меньшая сумма.

"В рамках определенных фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны Украины. Без материальных поощрений военнослужащего - как простого солдата, так и офицера - не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более - армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение", - пояснили военные.

В то же время они обратились к украинцам и медиа с просьбой руководствоваться проверенной информацией и не распространяйте фейки, которые "дискредитируют защитников Украины и подпитывают вражескую пропаганду".