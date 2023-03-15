ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за добу 980 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склала вже 161 520 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків, 10 ББМ, 7 РСЗВ та 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що бійці Сил Оборони України минулої доби ліквідували 740 російських солдатів, а також знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА противника.

Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що військові відбили понад 90 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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