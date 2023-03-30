ЗСУ "скидами" з дронів знищили боєприпаси росіян біля Мар'їнки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ .

Оператори ССО виявили скупчення мін в ході ведення аеророзвідки місцевості неподалік Мар’їнки.

"Завдяки точній роботі, "скидами" з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку", - додають військові.

Нагадаємо, раніше українські захисники під Бахмутом з одного пострілу знищили склад боєприпасів та військову техніку росіян.

Окрім того, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії.

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