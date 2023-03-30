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ЗСУ "скидами" з дронів знищили боєприпаси росіян біля Мар'їнки (відео)

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Четвер 30 березня 2023 18:09
ЗСУ "скидами" з дронів знищили боєприпаси росіян біля Мар'їнки (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ "скидами" з дронів знищили боєприпаси росіян біля Мар'їнки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили боєприпаси російських окупантів біля Мар'їнки за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ.

Оператори ССО виявили скупчення мін в ході ведення аеророзвідки місцевості неподалік Мар’їнки.

"Завдяки точній роботі, "скидами" з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку", - додають військові.

Нагадаємо, раніше українські захисники під Бахмутом з одного пострілу знищили склад боєприпасів та військову техніку росіян.

Окрім того, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії.

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