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ВСУ "сбросами" с дронов уничтожили боеприпасы россиян возле Марьинки (видео)

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Четверг 30 марта 2023 18:09
ВСУ "сбросами" с дронов уничтожили боеприпасы россиян возле Марьинки (видео) Иллюстративное фото: ВСУ "сбросами" с дронов уничтожили боеприпасы россиян возле Марьинки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили боеприпасы российских оккупантов возле Марьинки с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ.

Операторы ССО обнаружили скопление мин в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки.

"Благодаря точной работе, "сбросами" с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении", - добавляют военные.

Напомним, ранее украинские защитники под Бахмутом с одного выстрела уничтожили склад боеприпасов и военную технику россиян.

Кроме того, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России.

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