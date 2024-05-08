ЗСУ про скандал з затриманням футболіста ТЦК: дивно ставити футбол над захистом країни

У Збройних силах України відреагували на скандал з затриманням працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК "Хуст", наголосивши, що захист країни є найголовнішим пріоритетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" у Telegram.
В ОК "Захід" нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації.
При цьому у ЗСУ заявили, що "вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце".
"В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття заявив, що їх футболіста Миколу Сираша затримали співробітники територіального центру комплектування 7 травня прямо на міському вокзалі.
Його доставили до військкомату, на момент затримання чоловіку виповнилося 25 років. У ФК стверджують, що наразі не можуть вийти на зв'язок з футболістом.
При цьому закарпатська команда "Хуст" звинуватила Хустський ТЦК у зриві чемпіонату України з футболу, нагадавши, що деяким клубам надали бронювання від мобілізації.
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