ЗСУ про скандал з затриманням футболіста ТЦК: дивно ставити футбол над захистом країни

В ОК "Захід" нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації.

При цьому у ЗСУ заявили, що "вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце".

"В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - йдеться у заяві.