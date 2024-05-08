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ВСУ о скандале с задержанием футболиста ТЦК: странно ставить футбол над защитой страны

Фото: ВСУ отреагировали на задержание работниками ТЦК футболиста из Закарпатья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Вооруженных силах Украины отреагировали на скандал с задержанием работниками ТЦК футболиста закарпатского ФК "Хуст", подчеркнув, что защита страны является самым главным приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Telegram.

В ОК "Запад" напомнили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Поэтому, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать мобилизации.

При этом в ВСУ заявили, что "болеют за украинский футбол, но защиту Украины ставят на первое место".

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, являются странными попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны ", - говорится в заявлении.

 

Скандал с задержанием футболиста

Напомним, футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования 7 мая прямо на городском вокзале.

Его доставили в военкомат, на момент задержания мужчине исполнилось 25 лет. В ФК утверждают, что пока не могут выйти на связь с футболистом.

При этом закарпатская команда "Хуст" обвинила Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу, напомнив, что некоторым клубам предоставили бронирование от мобилизации.

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ЗакарпатьеЗакарпатская областьТЦКМобилизация в УкраинеФутболисты