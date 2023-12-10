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В ЗСУ про ситуацію на півдні: росіяни окопуються й підтягують резерви

Неділя 10 грудня 2023 11:38
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В ЗСУ про ситуацію на півдні: росіяни окопуються й підтягують резерви Фото: в ЗСУ про ситуацію на півдні: росіяни окопуються й підтягують резерви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог на півдні продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій. Зокрема підтягує резерви й спостерігає за діями наших захисників на правобережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Південь".

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", - пише пресслужба.

Оперативне командування додає, що наразі ознак формування наступальних угруповань з боку ворога не виявлено.

Тим часом наші захисники й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, а також завдають вогневого ураження російським терористам.

Яка ситуація у морі

"У морі 3 бойових кораблі ворожого флоту, з них 2 у Чорному та 1 у Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", - відзначає оперативне командування.

Російські удари

Протягом доби росіяни завдали авіаційний удар керованою ракетою X-59 в напрямку Кривого Рогу. Протиповітряна оборона знищила її в повітрі, але уламки пошкодили будівлю на території одного з підприємств. Цивільні не постраждали.

Також ворог за минулу добу здійснив 12 обстрілів населених пунктів, у тому ж числі щонайменше 7 разів ударив по Херсону. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, також є пошкодження серед багатоповерхівок, адміністративних будівель й приватних будинків.

"Продовжуючи тероризувати цивільне населення правобережжя, ворог наніс удари із застосуванням 3 FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 8 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка, Берислав, Гаврилівка, Новоберислав. Внаслідок скидання ворожих осколкових боєприпасів, в місті Берислав загинула 1 цивільна особа, ще одна - дістала поранення. Пошкоджено приватний будинок", - пише командування.

Яка ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема воїни успішно контратакували на захід від Роботиного.

Згідно з даними Генерального штабу, військові на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати ворогу втрат, а також виснажувати його вздовж всієї лінії фронту.

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