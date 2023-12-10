В ВСУ о ситуации на юге: россияне окапываются и подтягивают резервы

Враг на юге продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций. В частности подтягивает резервы и наблюдает за действиями наших защитников на правобережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Юг".

"В зоне ответственности Сил обороны юга враг продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций и подтягивание резервов. Ведет наблюдение за действиями Сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны", - пишет пресс-служба.

Оперативное командование добавляет, что сейчас признаков формирования наступательных группировок со стороны врага не обнаружено.

Между тем наши защитники и в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, а также наносят огневое поражение российским террористам.

Какова ситуация в море

"В море 3 боевых корабля вражеского флота, из них 2 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - отмечает оперативное командование.

Российские удары

В течение суток россияне нанесли авиационный удар управляемой ракетой X-59 в направлении Кривого Рога. Противовоздушная оборона уничтожила ее в воздухе, но обломки повредили здание на территории одного из предприятий. Гражданские не пострадали.

Также враг за минувшие сутки совершил 12 обстрелов населенных пунктов, в том же числе не менее 7 раз ударил по Херсону. В результате обстрелов пострадали три человека, также есть повреждения среди многоэтажек, административных зданий и частных домов.

"Продолжая терроризировать гражданское население правобережья, враг нанес удары с применением 3 FPV-дронов и сбросил с БПЛА различных модификаций 8 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка, Берислав, Гавриловка, Новоберислав. Вследствие сброса вражеских осколочных боеприпасов, в городе Берислав погиб 1 гражданский человек, еще один - получил ранения. Поврежден частный дом", - пишет командование.

Какова ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины продолжают ведение наступательных операций на западе Запорожской области. В частности воины успешно контратаковали к западу от Роботино.

Согласно данным Генерального штаба, военные на Мелитопольском направлении продолжают активными действиями наносить врагу потери, а также истощать его вдоль всей линии фронта.