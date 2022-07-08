Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины

Украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронтах войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны.

Сообщается, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм.

"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и… всего экипажа внутри", - говорится в сообщении.

Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.