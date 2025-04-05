ЗСУ на Сході вполювали ворожі САУ, техніку та склад пального (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога

Крім того, 4 квітня, втрати Росії склали 1390 військових. Також українські воїни знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню.

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