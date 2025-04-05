ВСУ на Востоке поразили вражеские САУ, технику и склад горючего (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага

Кроме того, 4 апреля, потери России составили 1390 военных. Также украинские воины уничтожили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.