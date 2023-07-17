ЗСУ на сході ще отримують касетні снаряди, а Росія застосовує їх без пауз, - Череватий
Українським військовим на східний напрямок продовжують доставляти касетні боєприпаси, які США передали у рамках військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
У Череватого запитали, чи Україна вже використовує касетні боєприпаси на східному фронті.
"Процес отримання продовжується. Безумовно, коли ми отримаємо - абсолютно легітимно, для оборони нашої країни ми використовуватимемо абсолютно все, що у нас є, і це суттєво посилить наші позиції", - відповів речник Східного угруповання військ.
За його словами, бойові дії показали, що артилерія є чи не ключовим засобом досягнення переваги над ворогом.
Він також зазначив, що ворог "постійно" використовує касетні боєприпаси.
"У них не було часу, коли вони їх не використовували. Єдине - час підвезення. З початку війни вони використовували боєприпаси по бойових позиціях і зовсім не менше, а іноді більше - по житлових кварталах українських міст", - розповів Череватий.
Касетні боєприпаси для України
Нагадаємо, 7 липня США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні вартістю понад 800 млн доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси.
Як зазначив 13 липня командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський, наша країна вже отримала американські касетні боєприпаси.
При цьому джерело CNN наголошувало, що Росія та її військові дізнаються першими про застосування Україною касетних снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.