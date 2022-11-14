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ЗСУ на сході за годину знищили два безпілотники ворога, - Ігнат

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 13:35
ЗСУ на сході за годину знищили два безпілотники ворога, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники сьогодні, 14 листопада, за годину знищили на сході два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Ми маємо сьогодні знищено з 10-ої до 11-ої, на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначив Ігнат.

При цьому він не уточнив, де саме українські військові знищили ворожі безпілотники.

Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення знищили вже 1509 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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