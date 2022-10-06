ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів в Херсонській області, - Зеленський

Українські військові звільнили вже понад 500 квадвартних кілометрів території Херсонської області з початку жовтня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Тільки з 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на Східному напрямку", - сказав він.
Зеленський додав, що обов'язково настане день, коли можна буде прозвітувати про успіхи на Запорізькому напрямку.
Також президент зазначив, що одного дня ми почуємо і про звільнення Криму.
Зазначимо, що сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв про деокупацію 29 населених пунктів у Херсонській області протягом жовтня. При цьому він сказав, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території.
У США заявивили, щр Україна розпочала вирішальну битву за території на півдні. Але її слід закінчити до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.
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