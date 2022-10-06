UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів в Херсонській області, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили вже понад 500 квадвартних кілометрів території Херсонської області з початку жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Тільки з 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на Східному напрямку", - сказав він.

Зеленський додав, що обов'язково настане день, коли можна буде прозвітувати про успіхи на Запорізькому напрямку.

Також президент зазначив, що одного дня ми почуємо і про звільнення Криму.

Зазначимо, що сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв про деокупацію 29 населених пунктів у Херсонській області протягом жовтня. При цьому він сказав, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території.

У США заявивили, щр Україна розпочала вирішальну битву за території на півдні. Але її слід закінчити до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський