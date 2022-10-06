ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів в Херсонській області, - Зеленський

"Тільки з 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на Східному напрямку", - сказав він.

Зеленський додав, що обов'язково настане день, коли можна буде прозвітувати про успіхи на Запорізькому напрямку.

Також президент зазначив, що одного дня ми почуємо і про звільнення Криму.