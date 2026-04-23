У ЗСУ розповіли, скільки російських дронів вночі прорвали заслін ППО

"У ніч на 23 квітня противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.