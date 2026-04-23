В ВСУ рассказали, сколько российских дронов ночью прорвали заслон ПВО

"В ночь на 23 апреля противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 11 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.