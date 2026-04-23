У ЗСУ розповіли, скільки російських дронів вночі прорвали заслін ППО
Російські війська вночі запустили по Україні понад 150 ударних дронів різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 23 квітня противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Удар РФ по Україні 23 квітня
Російські війська у ніч на 23 квітня атакували низку регіонів України на півдні, сході та півночі країни.
Так, окупанти в ніч проти 23 квітня масовано атакували Дніпро. Внаслідок атаки РФ у місті була пошкоджена житлова забудова. Зокрема, ворожий дрон залетів прямо у багатоповерхівку, через що загорілися кілька квартир.
Пізніше стало відомо, окрім будинку, у місті загорілися авто та магазин. Причому пожежі були у кількох районах Дніпра.
Відомо, що загинуло двоє людей, також є постраждалі, щонайменше двоє з них діти - дівчата 9 та 14 років.