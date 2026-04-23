В ВСУ рассказали, сколько российских дронов ночью прорвали заслон ПВО
Российские войска ночью запустили по Украине более 150 ударных дронов различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 23 апреля противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 11 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Удар РФ по Украине 23 апреля
Российские войска в ночь на 23 апреля атаковали ряд регионов Украины на юге, востоке и севере страны.
Так, оккупанты в ночь на 23 апреля массированно атаковали Днепр. В результате атаки РФ в городе была повреждена жилая застройка. В частности, вражеский дрон залетел прямо в многоэтажку, из-за чего загорелись несколько квартир.
Позже стало известно, кроме дома, в городе загорелись авто и магазин. Причем пожары были в нескольких районах Днепра.
Известно, что погибли два человека, также есть пострадавшие, по меньшей мере двое из них дети - девушки 9 и 14 лет.