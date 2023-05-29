В ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" тримає РФ у морі на ранок

"Ранком ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними військових, в Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському - 1. В ОК "Південь" оцінюють рівень загрози, як досить високий та просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ракетоносій російські окупанти вивели в морі о 6.15. Мова йде саме про малий ракетний носій.

Чи використовувала РФ "Калібри" під час нічної атаки 29 травня?

Як додала Гуменюк під час телемарафону, попри те, що серед ночі були публікації на кшталт, ніби використовувались "Калібри", насправді вони не застосовувались вночі.

Про що може свідчити тримання ракетоносія у морі?

Військова припустила, що виведення ракетоносія може свідчити про те, що "тривога буде тривати ще".

Для довідки

Ракети "Калібр" є різновидом крилатих ракет, розроблених в РФ. Вони бувають протикорабельними та для ударів по наземних цілях. Деякі їх модифікації дозволяють встановлювати ядерну бойову частину.

Під час випробувань у 2016 році під час пусків "Калібрів" по наземних цілях з "Адмірала Горшкова" ракети не змогли досягти цілей.