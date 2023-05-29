RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море на утро

Фото: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море на утро 29 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска держат один ракетоноситель в море к утру понедельника, 29 мая. Есть угроза ударов восемью "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 "Калибров", - говорится в сообщении.

По данным военных, в Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском - 1. В ОК "Юг" оценивают уровень угрозы, как достаточно высокий и просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ракетоноситель российские оккупанты вывели в море в 6.15. Речь идет именно о малом ракетном носителе.

Использовала ли РФ "Калибры" во время ночной атаки 29 мая?

Как добавила Гуменюк во время телемарафона, несмотря на то, что среди ночи были публикации вроде того, что использовались "Калибры", на самом деле они не применялись ночью.

О чем может свидетельствовать вывод ракетоносителя в море?

Военная предположила, что выведение ракетоносителя может свидетельствовать о том, что "тревога будет продолжаться еще".

Для справки

Ракеты "Калибр" представляют собой разновидность крылатых ракет, разработанных в РФ. Они бывают противокорабельными и для ударов по наземным целям. Некоторые их модификации также позволяют устанавливать ядерную боевую часть.

Во время испытаний в 2016 году во время пусков "Калибров" по наземным целям с "Адмирала Горшкова" ракеты не смогли достичь целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине