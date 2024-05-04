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У ЗСУ розповіли про ситуацію в районах Кринок та острова Нестрига

Фото: яка ситуація в районі острова Нестрига та Кринок на півдні 4 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська двічі намагались штурмувати острів Нестрига в Херсонській області. Ще 7 спроб штурмів були здійснені в районі Кринок, але всі виявились безуспішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Що стосується Нестриги, то вчора, було дві спроби штурмів", - розповів він.

Розповідаючи про цей острів, спікер зазначив, що цю територію складно назвати плацдармом.

"Уявіть собі правий берег річки Дніпро, І там знаходяться багато островків. Це такий рибацький рай. Ця група островів - вони досить маленькі, хоча Нестрига за свою площею більша за площею, ніж два найближчі населені пункти Кизомис і Велетенське", - зазначив Плетенчук.

В чому важливість Нестриги

Цей острів є останнім від берега в групі цих островків, бо фактично далі вже йде гирло річки Дніпро.

"Тому для нас було дуже важливо зайняти цю позицію, бо наразі для того, щоб підібратися до наших населених пунктів, ворог має подолати відкриту площу, тобто річку. А там, звісно, вони набагато уразливіші", - пояснив спікер.

Ситуація в районі Кринок

Загалом на південному напрямку ситуація залишається стабільною - ознак щодо створення наступальних угрупувань не вбачається.

"Різких змін і стані та положенні кількості сил противника так само нема. Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринок, там було 7 штурмів, всі вони були відбиті і ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав", - додав Плетенчук. 

Втрати РФ на півдні

За добу, за його даними, ворог звісно поніс втрати. До того ж сили оборони виконали більше 700 вогневих завдань за добу на цьому напрямку і було уражено більше 600 цілей - наприклад, окремий бліндаж, чи окрема позиція.

"Крім цього втрати на цьому напрямку склали більше 150 російських військових. З них половина - безповоротні", - додав Плетенчук.

Звільнення ЗСУ острова Нестрига

Українські війська наприкінці квітня просунулися в районі селища Велетенське Херсонської області, яке розташоване на правому березі Дніпра.

Вже 28 квітня стало відомо про те, що ЗСУ повернули під свій контроль острів Нестрига. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після цього російські війська не залишають спроб знову окупувати цю територію, влаштовуючи штурми позицій українських військ у цьому районі.

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