В ВСУ рассказали о ситуации в районах Крынок и острова Нестрыга

"Что касается Нестрыги, то вчера было две попытки штурмов", - рассказал он.

Рассказывая об этом острове, спикер отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом.

"Представьте себе правый берег реки Днепр, И там находятся много островков. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов - они довольно маленькие, хотя Нестрыга по своей площади больше площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомыс и Велетенское", - отметил Плетенчук.

В чем важность Нестрыги

Этот остров является последним от берега в группе этих островков, потому что фактически дальше уже идет устье реки Днепр.

"Поэтому для нас было очень важно занять эту позицию, потому что для того, чтобы подобраться к нашим населенным пунктам, враг теперь должен преодолеть открытую площадь, то есть реку. А там, конечно, они гораздо более уязвимы", - пояснил спикер.

Ситуация в районе Крынок

В целом на южном направлении ситуация остается стабильной - признаков создания наступательных группировок не усматривается.

"Резких изменений и в состоянии, и в положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было 7 штурмов, все они были отбиты и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", - добавил Плетенчук.

Потери РФ на юге

За сутки, по его данным, враг, конечно, понес потери. К тому же силы обороны выполнили более 700 огневых задач за сутки на этом направлении и было поражено более 600 целей - например, отдельный блиндаж или отдельная позиция.

"Помимо этого потери на этом направлении составили более 150 российских военных. Из них половина - безвозвратные", - добавил Плетенчук.