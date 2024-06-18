У ЗСУ розповіли про ситуацію на полі бою після заяви Третьої штурмової про наступ росіян

Журналісти озвучили речнику інформацію щодо ситуації в Луганській області, а саме про угруповання в 10 тисяч військових РФ.

Волошин закликав українців не панікувати та не підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог вже наступає.

"Я скажу так, що керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо", - сказав речник.

ЗСУ дадуть окупантам відповідь

При цьому він додав, що детальну інформацію щодо рівня підготовки цього ворожого угруповання та його забезпечення зможе надати Головне управління розвідки Міноборони України. Підрозділи цього відомства перебувають на тому напрямку

"Тому я скажу від нашого угрупування такою інформацією, що Сили оборони і Збройні сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і наші захисники дадуть адекватну відповідь і на тому напрямку", - пояснив Волошин.