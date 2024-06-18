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У ЗСУ розповіли про ситуацію на полі бою після заяви Третьої штурмової про наступ росіян

Архівне фото: ЗСУ дадуть відповідь росіянам у Луганській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На поточний момент не варто панікувати через повідомлення про наступ росіян у Луганській області, оскільки керівництво ЗСУ в курсі ситуації й окупанти отримають адекватну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Журналісти озвучили речнику інформацію щодо ситуації в Луганській області, а саме про угруповання в 10 тисяч військових РФ. 

Волошин закликав українців не панікувати та не підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог вже наступає. 

"Я скажу так, що керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо", - сказав речник.

ЗСУ дадуть окупантам відповідь

При цьому він додав, що детальну інформацію щодо рівня підготовки цього ворожого угруповання та його забезпечення зможе надати Головне управління розвідки Міноборони України. Підрозділи цього відомства перебувають на тому напрямку

"Тому я скажу від нашого угрупування такою інформацією, що Сили оборони і Збройні сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і наші захисники дадуть адекватну відповідь і на тому напрямку", - пояснив Волошин.

Що передувало

Сьогодні бійці Третьої штурмової бригади заявили, що росіяни підготували угруповання для наступу і виходу на кордони Луганської області.

При цьому військові писали, що росіяни вже наступають танковими полками, залучають артилерію та додаткові загони ПВК.

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