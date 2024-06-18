В ВСУ рассказали о ситуации на поле боя после заявления Третьей штурмовой о наступлении россиян

Журналисты озвучили спикеру информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч военных РФ.

Волошин призвал украинцев не паниковать и не поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает.

"Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", - сказал спикер.

ВСУ дадут оккупантам ответ

При этом он добавил, что подробную информацию об уровне подготовки этой вражеской группировки и ее обеспечения сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины. Подразделения этого ведомства находятся на том направлении

"Поэтому я скажу от нашей группировки такой информацией, что Силы обороны и Вооруженные силы обороны готовы к любому развитию событий и наши защитники дадут адекватный ответ и на том направлении", - пояснил Волошин.