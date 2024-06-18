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РФ кинула в бій танкові полки, щоб вийти на кордони Луганської області, - третя штурмова

Луганська область, Вівторок 18 червня 2024 16:09
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РФ кинула в бій танкові полки, щоб вийти на кордони Луганської області, - третя штурмова Архівне фото: РФ кинула в бій танкові полки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. У бій уже кинуті танкові полки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади.

У бригаді уточнили, що смуга фронту Третьої штурмової у Харківській області, що межує з Луганською областю, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

"Найближче завдання окупантів - вийти до населених пунктів Чернещина - Первомайське, з подальшим захопленням населеного пункту Борова", - пишуть військові.

Зазначається, що проти підрозділів третьої штурмової бригади були кинуті 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи та хімічну зброю.

Втрати окупантів

При цьому українські воїни уточнили, що з травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це поранені.

"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили в кількості 250-400 солдатів ЗС РФ щотижня", - пояснили військові.

Бригада зазначила, що попри переважну кількість противника та відсутність резервів, вона продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.

РФ кинула в бій танкові полки, щоб вийти на кордони Луганської області, - третя штурмова

Фото: Можливий план наступу росіян (t.me/DeepStateUA)

Раніше про "ударний кулак" росіян на цій ділянці фронту писав аналітичний проєкт DeepState.

Бої в Луганській області

Варто зазначити, що Луганська область майже повністю перебуває під російською окупацією, при цьому ЗСУ контролюють низку населених пунктів у цьому регіоні.

На початку року представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що вихід на адміністративні кордони Луганської області є однією зі стратегічних цілей Кремля.

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