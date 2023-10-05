У ЗСУ розповіли про бої за залізницю поблизу Бахмута

"В районі залізниці зараз тривають важкі бої. Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії як ствольної, так і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю", - сказав речник.

Він додав, що на вказаному напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, вони були безуспішними для окупантів. ЗСУ вдалося ліквідувати 178 противників та знищити низку ворожої техніки:

мотолигу МТ-ЛБ;

три установки "Мста-Б";

один "Град";

одну "Мста-С";

дві гармати Д-20 та чотири Д-30.

"Вдалося знищити ворожі "Урали" та інші машини важкої техніки, яка могла перевозити важкі вантажі, та ще 6 складів з боєприпасами й 4 FPV дрони на Бахмутському напрямку", - додав Євлаш.

Бої під Бахмутом

Українські військові продовжують тиснути на ворога на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там нещодавно були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Варто зазначити, минулого тижня ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.