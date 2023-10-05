В ВСУ рассказали о боях за железную дорогу вблизи Бахмута

"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие", - сказал спикер.

Он добавил, что на указанном направлении произошло 10 боевых столкновений, они были безуспешными для оккупантов. ВСУ удалось ликвидировать 178 противников и уничтожить ряд вражеской техники:

мотолыгу МТ-ЛБ;

три установки "Мста-Б";

один "Град";

одну "Мста-С";

две пушки Д-20 и четыре Д-30.

"Удалось уничтожить вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами, и 4 FPV дроны на Бахмутском направлении", - добавил Евлаш.

Бои под Бахмутом

Украинские военные продолжают давить на врага на южном фланге Бахмутского направления. Там недавно были освобождены населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом.

Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога - в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.