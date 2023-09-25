ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ розповіли про особливості тактики росіян на Мелітопольському напрямку

Запорізька область, Понеділок 25 вересня 2023 19:19
UA EN RU
У ЗСУ розповіли про особливості тактики росіян на Мелітопольському напрямку Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни регулярно підтягують резерви на Мелітопольський напрямок, щоб зупинити просування ЗСУ. Однак українська армія регулярно знищує ворожу техніку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає РБК-Україна.

Він розповів, що збільшення ворожого угруповання на Мелітопольському напрямку особливого немає, проте резерви ворог весь час підтягує. Причиною цього є постійні втрати у росіян.

"Ворог продовжує окопуватися в глибині оборони, тобто укріплює свої об'єкти в інженерному плані. Фіксується мінування і росіяни намагаються повернути втрачені позиції, тобто кидають вперед піхоту, на певних напрямках промацує нашу оборону", - сказав Штупун.

Також речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що росіяни бережуть техніку, а в бій кидають піхоту.

"Інколи прикриває її якоюсь технікою, але її наші хлопці одразу вибивають і тому ворог намагається її берегти. А народ не береже", - додав Штупун.

Контрнаступ ЗСУ

З літа цього року ЗСУ активізували свої зусилля з деокупації територій. Наразі звільнено Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших населених пунктів.

Командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни прорвали оборону росіян біля Вербового Запорізької області.

Також Штупун нещодавно говорив, що наступальна операція ЗСУ під Роботиним Запорізької області триває - в деякі дні Сили оборони просуваються на 300-400 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Збройні сили України Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою