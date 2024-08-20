У ЗСУ розповіли про "нетипову поведінку" росіян на Запорізькому напрямку

"Оперативна ситуація в ОУВ "Таврія" характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. В тій частині, що стосується Запорізької області за останні три доби не було жодної штурмової дії росіян", - розповів Лиховій.

За його словами, це привід звернути увагу, тому що ділянка велика й очевидно, що "росіяни нікуди звідси не поділися", але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж немає значної активності.

Речник зазначив, що українські військові стежитимуть за ситуацією, адже така поведінка росіян "нетипова для великого останнього періоду".

"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів в районі села Кринки", - додав Лиховій.

За його словами, ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій ЗСУ не допущено.

Речник також зазначив, що не пов'язував би ці події із Курською операцією, тому що в росіян немає ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

"Є певні підстави говорити, що, наприклад, кількість обстрілів артилерійських по наших позиціях теж частково скорочується. Воно не те щоб дуже сильно схоже на затишшя, але, наприклад, за минулу добу нарахували 280 російських обстрілів по наших позиціях із використанням 1450 приблизно боєприпасів. І це на сотні або на півтисячі боєприпасів, наприклад, менше, ніж було місяць тому", - розповів він.

При цьому, за словами Лиховія, активною залишається робота ворожої авіації. Росіяни завдали шість авіаударів, а також випустили шість керованих авіабомб і 60 некерованих авіаракет, як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках.

Попри це українські війська завдають значних втрат противнику.

"За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БПЛА, 3 човни та один гідроскутер", - розповів речник.