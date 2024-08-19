Інтенсивність боїв на півдні України знижується, - ОСУВ "Таврія"
На півдні України інтенсивність боїв знижується. Водночас російські війська активно застосовують авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій знижується. Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника", - розповів Лиховій.
За його словами, бойова активність відбувається тільки на лівобережжі Дніпра, де українські підрозділи продовжують утримувати плацдарми, зокрема, в районі села Кринки.
"Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено", - зазначив речник.
Водночас він додав, що окупанти застосовують авіацію, зокрема, завдають ударів керованими авіабомбами - за поточну добу їх скинули шість.
Також росіяни обстрілюють Запорізьку та Херсонську області десятками некерованих авіаційних ракет, працює артилерія.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, від початку доби 19 серпня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників майже на всіх напрямках.
Зокрема, Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на Харківському напрямку, де противник намагається наступати, але безуспішно.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 600 тисяч військових. За останню добу втрати загарбників становили 1120 військових.
Окрім того, вчора ЗСУ знищили 48 артилерійських систем,15 ББМ, 48 артсистем та іншу техніку ворога.
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