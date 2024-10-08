Росіяни перекидають штурмові групи до Роботиного, - ЗСУ

Російські окупанти перекидають штурмові групи до Роботиного Запорізької області. Також на цьому напрямку ворог проводить розвідувально-пошукові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Наразі тут ведеться контрбатарейна боротьба, поки масованих штурмових дій противника немає. Але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатися найближчим часом, бо противник вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцирування, а також так звані розвідувально-пошукові дії", - розповів Волошин.

За його словами, на цьому напрямку росіяни завдають ударів артилерією, армійською і штурмовою авіацією, некерованими авіаракетами, а також дронами.

Ворог мав успіх біля Вугледара і тепер намагається перегрупувати свої сили та засоби, підготуватись до проведення подальших штурмових дій і продовжувати їх на так званому Роботинському виступі.

Відповідаючи на запитання, чи фіксуються у зоні відповідальності так звані "бонсай-штурми" (спроби проривів абикуди, щоб просто там закріпитися), Волошин зазначив, що наразі на їхньому напрямку такого немає.

На Херсонському і Придніпровському напрямках, за його словами, також близько десяти днів не було активних бойових дій. Але вже за два дні росіяни провели там 6-7 штурмів і продовжують штурмові дії.

Водночас речник зазначив, що на напрямку півдня України не виявлено підготовки наступальних великих угруповань.

"Наразі на нашому напрямку не виявлено якоїсь підготовки наступальних великих угруповань. Але противник готується вести штурмові дії невеликими групами піхоти. Щодо важкої броньованої техніки, вона у противника є, але наразі не фіксується її якесь перекидання у цьому напрямку", - розповів він.