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ЗСУ розповіли, чому відсутність кораблів з "Калібрами" у морі не скасовує атаку

Фото: ЗСУ розповіли, чому відсутність кораблів з "Калібрами" у морі не скасовує атаку (Міністерство оборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність їх загрози пуску по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр". Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові попереджають про підступність російських окупантів.

"Кацапське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому, здійснити пуск крилатих ракет "Калібр" із бухти Севастополя, що заважає? - питають військові.

Як повідомлялося, за даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр". Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.

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