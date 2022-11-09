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ВСУ рассказали, почему отсутствие кораблей с "Калибрами" в море не отменяет атаку

Фото: ВСУ рассказали, почему отсутствие кораблей с "Калибрами" в море не отменяет атаку (Министерство обороны РФ)
Автор: Наталия Гурковская

Отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает отсутствие угрозы их по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Мы сейчас видим регулярные сообщения о том, что российская черноморская флотилия выводит в открытое море военные корабли, не являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр". Что же, сообщения эти достаточно многозначны, но и относиться к ним следует с долей рассудительности", - говорится в сообщении.

Украинские военные предупреждают о коварстве российских оккупантов.

"Кацапское командование совершило за эти месяцы множество сумасшедших и преступных поступков, а потому, совершить пуск крылатых ракет "Калибр" из бухты Севастополя, что мешает? - спрашивают военные.

Как сообщалось, по данным на воскресенье, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр". Такая же ситуация наблюдалась и 8 ноября.

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