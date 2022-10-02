У ЗСУ розповіли, чому росіяни масово кидають свою військову техніку

Російські окупанти змушені масово кидати свою військову техніку завдяки раптовим контрнаступальним діям бійців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Тут головний фактор - це добре продумана нашими штабами операція та агресивна, зухвала реалізація Збройними силами. Вони були захоплені абсолютно зненацька в багатьох випадках і єдиним шансом втекти було на швидкій техніці, на кшталт автомобільної, щоб не втратити життя, залишивши важку техніку на місці бою", - розповів Череватий.
Спікер наголосив, що такі дії з боку росіян є великою ганьбою, оскільки він навіть не може згадати випадки, коли хтось ще залишав таку кількість військової техніки.
Нагадаємо, під час контрнаступу українським військовим вдалося захопити велику кількість ворожої техніки, яку росіяни кидали без бою.
Більш детально про "трофеї" бійців ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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