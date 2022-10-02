У ЗСУ розповіли, чому росіяни масово кидають свою військову техніку

"Тут головний фактор - це добре продумана нашими штабами операція та агресивна, зухвала реалізація Збройними силами. Вони були захоплені абсолютно зненацька в багатьох випадках і єдиним шансом втекти було на швидкій техніці, на кшталт автомобільної, щоб не втратити життя, залишивши важку техніку на місці бою", - розповів Череватий.

Спікер наголосив, що такі дії з боку росіян є великою ганьбою, оскільки він навіть не може згадати випадки, коли хтось ще залишав таку кількість військової техніки.