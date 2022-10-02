В ВСУ рассказали, почему россияне массово бросают свою военную технику

Российские оккупанты вынуждены массово бросать свою военную технику благодаря внезапным контрнаступательным действиям бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Тут главный фактор - это хорошо продуманная нашими штабами операция и агрессивная, дерзкая реализация Вооруженными силами. Они были застигнуты абсолютно внезапно во многих случаях и единственным шансом сбежать было на быстрой технике, наподобие автомобильной, чтобы не потерять жизнь, оставив тяжелую технику на месте боя", - рассказал Череватый.
Спикер подчеркнул, что такие действия со стороны россиян являются большим позором, поскольку он даже не может вспомнить случаи, когда кто-либо еще оставлял такое количество военной техники.
Напомним, в ходе контрнаступления украинским военным удалось захватить большое количество вражеской техники, которую россияне бросали без боя.
Более детально о "трофеях" бойцов ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.
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