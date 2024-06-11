У ЗСУ розповіли, чи захопили росіяни Іванівське та яка ситуація в Часовому Яру

Що передувало

Як вказує оновлена 11 червня мапа аналітичного проєкту DeepState, російські війська у понеділок, 10 червня, нібито захопили село Іванівське, яке знаходиться біля Часового Яру у Донецькій області.

Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"

"Російської армії у місті Часів Яр немає, однак вони не полишають спроб просуватися кілька днів попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони можуть записувати відео й транслювати інформацію в різних соцмережах, що Часів Яр вони захопили, повішали свої триколорні ганчір'я. Наразі там перебувають Сили оборони, вони тримають місто", - розповів Волошин.

Речник зазначив, що протягом 10 червня росіяни на цьому напрямку завдали понад 1200 мінометних й артилерійських обстрілів. На Часів Яр припало 350 обстрілів, переважно по південній частині міста.

За його словами, більшість обстрілів зі всіх видів озброєння армія РФ завдає переважно на Іванівське, де за минулу добу було 222 обстріли, а за минулий тиждень - 1233.

"Це як раз той самий населений пункт, про який російська армія "трубить" по всім соціальним мережам, що вони взяли Іванівське. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Вони успішно відбивають всі ворожі штурми", - зазначив Волошин.

Він розповів, що на цьому напрямку, станом на ранок були відбиті чотири російські штурми із застосуванням бронетехніки, яка рухалась також на Білогорівку.

Окрім того, окупанти завдали чотири авіаудари по населених пунктах на цьому напрямку, скинувши п'ять керованих авіабомб.