ЗСУ дронами розбили аеродром Саки: відео ударів по об'єктах у Криму

Ілюстративне фото: українські дрони навідалися до Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 28 листопада атакували тимчасово окупований Крим та уразили аеродром Саки, знищивши склад ударних БПЛА, системи ППО та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил.

Зазначається, що підрозділи ВМС ЗСУ та підрозділи ССО провели успішну спільну операцію у тимчасово окупованому Криму. Під ударом був російський аеродром Саки. Що там було уражено:

  • командно-диспетчерський пункт управління;
  • місця зберігання ударних БПЛА "Оріон";
  • ЗРК "Тор-М2";
  • ЗРГК "Панцир-С1";
  • Саморобна система ППО - установка ЗУ 23-2 на базі "КамАЗу".

Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ у зведенні вранці 28 листопада згадував удари по аеродрому "Саки" в Криму. Також Сили оборони вдало уразили НПЗ у Саратовській області РФ та інші об'єкти ворога.

Пізніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді окремо повідомив, що ніч на 28 листопада "Птахи Мадяра" атакували та вивели з ладу Саратовський НПЗ та низку підстанцій. Загалом було атаковано 10 об'єктів росіян.

При цьому, як повідомили в ЗСУ, Сили безпілотних систем за три дні уразили три російські системи ППО за три дні. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих систем - приблизно 60 млн доларів.

