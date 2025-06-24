У ЗСУ розкрили цілі літньої кампанії росіян

За словами Трегубова, сьогодні по всьому фронту була досить висока інтенсивність боїв.

"Це не новина, це просто символ того, що в росіян триває літня кампанія, а цілі її доволі-таки означені - це спроба вийти на кордони Дніпропетровської області, це спроба прорватися посередині Донецької області, і це загальний тиск усюди, де вони зараз ще можуть тиснути", - додав він.

Також за його словами, ворог під час літньої кампанії хоче захопити Торецьк і Часів Яр.

Окремо речник ОСУВ зазначив, що на Куп'янському напрямку досить складна ситуація, там тривають активні спроби ворога прорватися до Куп'янська. При цьому серйозного просування росіян немає.

На Лиманському напрямку за добу було 17 спроб окупантів штурмувати позиції українських захисників.

При цьому від Краматорська росіяни так само далеко, як це було рік тому.

"Справа в тому, що вони не змогли пройти місто Часів Яр. Так, вони змогли його сильно зруйнувати, так, у них були спроби обійти його з півночі. Так, вони зайшли на його територію і зайняли частину його території, але врешті-решт за результатом ми не маємо нічого, що можна було б описати, як прорив у Краматорську сторону", - розповів Трегубов.

Він додав, що всередині Часового Яру тривають активні бойові дії.