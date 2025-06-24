В ВСУ раскрыли цели летней кампании россиян

По словам Трегубова, сегодня по всему фронту была достаточно высокая интенсивность боев.

"Это не новость, это просто символ того, что у россиян летняя кампания идет, а цели ее довольно-таки обозначены – это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.

Также по его словам, враг в ходе летней кампании хочет захватить Торецк и Часов Яр.

Отдельно спикер ОСГВ отметил, что на Купянском направлении достаточно сложная ситуация, там продолжаются активные попытки врага прорваться к Купянску. При этом серьезного продвижения россиян нет.

На Лиманском направлении за сутки было 17 попыток оккупантов штурмовать позиции украинских защитников.

При этом от Краматорска россияне все так же далеко, как это было год назад.

"Дело в том, что они не смогли пройти город Часов Яр. Да, они смогли его сильно разрушить, да, у них были попытки обойти его с севера. Да, они вошли на его территорию и заняли часть его территории, но в конце концов по результату мы не имеем ничего, что можно было бы описать, как прорыв в Краматорскую сторону", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что внутри Часового Яра продолжаются активные боевые действия.