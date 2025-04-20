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ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків і бронемашин на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти кинули понад 300 штурмовиків і десятки бронемашин у масовану атаку на Запорізькому напрямку. ЗСУ завдали ворогу нищівного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

За даними військових, під вечір 16 квітня, на українські позиції, зокрема на сектор, який тримає 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, висунулися колони ворожої техніки з піхотою. 

 

Їхня загальна кількість - понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки:

  • БМП,
  • БТР,
  • танки,
  • квадроцикли.

"Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів", - наголосили військові.

За даними бригади, аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БПЛА почали знищувати техніку за 8 кілометрів до українських позицій.

Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї.

"Цих недобитків із мінометів, кулеметів і автоматів ганяла вже наша піхота. Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна", - повідомили в бригаді.

Його результат - знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків.

"Ми не втратили жодної позиції. Цього вечора росіянам наваляли так, що вони це надовго запам’ятають. Ті, що вижили", - підсумували військові.

Втрати Росії

Нагадаємо, що за останню добу, з 19 на 20 квітня, втрати російської армії склали понад 900 солдатів. Водночас воїни ЗСУ знищили:

  • 49 артсистем,
  • 64 дрони,
  • 112 одиниць автотехніки противника.

Зауважимо, що, як сьогодні повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські військові досі продовжують активно діяти на Покровському напрямку.

Детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту, можна дізнатись у звіті Генштабу.

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